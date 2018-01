Vivo faz parceria com Positivo para banda larga móvel

Maior operadora de telefonia celular do País, a Vivo anuncia nesta quarta-feira, 28, parceria com a líder em computadores Positivo Informática para a oferta de pacotes de acesso rápido e sem fio à internet. Computadores de mesa e notebooks poderão ser vendidos com pacotes de serviços de banda larga, segundo duas fontes. A tecnologia adotada para o acesso à internet é a EVDO, que a Vivo já oferece desde 2004 com velocidade média entre 300 e 700 quilobits por segundo. Segundo comunicado da Vivo divulgado neste mês, a companhia tinha 300 mil usuários de acesso rápido sem fio. Em setembro de 2006, a Vivo havia anunciado parceria com a Itautec para a oferta gratuita de placas de acesso móvel para quem comprasse notebooks da marca, com pacote mensal de dados de 1 gigabyte. Nos primeiros nove meses deste ano, a receita de serviços de dados da Vivo somou R$ 918,2 milhões, crescimento de 25,6% em relação ao mesmo período de 2006. Enquanto isso, as vendas de computadores da Positivo saltaram 76,6% no mesmo período, para 940,8 mil unidades.