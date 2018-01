Vivo investirá US$ 490 milhões em rede GSM A operadora de telefonia Vivo confirmou que vai investir US$ 490 milhões em uma nova rede com tecnologia GSM para cobrir a maior parte do território brasileiro. Segundo comunicado enviado à Bolsa de Valores de São Paulo pela Vivo Participações S.A, joint venture formada pela Telefónica e a Portugal Telecom e que controla a marca Vivo, a nova rede GSM vai coexistir e complementar a oferta de produtos e serviços oferecidos pela atual CDMA, "que continuará em pleno funcionamento e expansão". O investimento de R$ 1,08 bilhão fará com que a operadora seja a única no Brasil a oferecer as duas principais tecnologias de telefonia celular no mundo, o que abre novas perspectivas para a empresa no mercado. O presidente da operadora, Roberto Lima, confirmou que as provedoras da nova tecnologia GSM serão a sueca Ericsson e a chinesa Huawei. "Aproveitamos uma oportunidade única", disse Lima sobre o negócio que, no entanto, ficou abaixo das estimativas do mercado, que previa investimentos entre US$ 800 milhões e US$ 1 bilhão na nova rede. Crescimento Lima afirmou que o investimento vai garantir o crescimento do número de clientes pelos próximos quatro ou cinco anos. Os acordos ainda não foram assinados, mas os montantes já foram negociados e espera-se que os investimentos sejam feitos em 2006 e em 2007, segundo Lima, que não disse quando a nova rede estará pronta. O GSM (Global System for Mobile Communications, sigla em inglês) é o principal sistema mundial em telefonia celular. Utilizado por cerca de dois bilhões de pessoas em aproximadamente 210 países, esse tipo de tecnologia facilita as conexões internacionais entre operadoras, segundo os analistas. Assim, a Vivo aproveitaria acordos de conexão com outras filiais latino-americanas e européias da Telefónica e da Portugal Telecom, ainda de acordo com analistas do setor. Atualmente, a Vivo é a única operadora brasileira que usa o sistema CDMA (Code Division Multiple Access), e conta com 27,46% do mercado de telefonia celular, com cerca de 30 milhões de usuários, o que a torna a maior do setor no Brasil e na América Latina. Lima falou com jornalistas e analistas de mercado para apresentar os resultados de Vivo no segundo trimestre, no qual o grupo perdeu R$ 493,1 milhões, valor 95,1% maior que o registrado no mesmo período de 2005.