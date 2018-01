Vivo paga mais R$235,1 mi à Anatel por licenças 3G em PR e SC

A Vivo, operadora móvel controlada por Telefónica e Portugal Telecom, pagou 235,1 milhões de reais nesta sexta-feira devidos à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), referentes a licenças para o uso de bandas de telefonia 3G no Paraná e em Santa Catarina.

Junto com outros 902,2 milhões de reais pagos no final de agosto pelos termos de autorização para outros 19 Estados, o pagamento corresponde a quase 90 por cento do valor devido pelas licenças 3G adquiridas pela empresa em 29 de abril, segundo a Vivo.

(Reportagem de Georgia Jordan)