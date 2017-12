Vivo pagará outorga do leilão de 4G até o fim do ano com caixa ou endividamento O diretor de Relações com Investidores da Telefônica Brasil, líder em telefonia móvel no país com a marca Vivo, disse nesta sexta-feira que a empresa pretende pagar até o fim do ano a outorga do leilão da frequência de 700 MHz do leilão de 4G e que poderá usar caixa próprio ou aumentar seu nível de endividamento.