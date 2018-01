Vivo perde mercado em celulares no Brasil A Vivo, maior operadora de telefonia celular do País, vem perdendo mercado para as empresas concorrentes. Somente nos últimos 12 meses a participação da empresa caiu 6,09 pontos porcentuais, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A empresa continua ocupando o primeiro lugar em número de clientes, com 29,96% do mercado, segundo o balanço de setembro, feito pela Anatel. Do total de 95,87 milhões de celulares em operação hoje, a Vivo detêm 28,72 milhões. Enquanto a base nacional de clientes acrescentou 15,88 milhões de novos celulares nos últimos 12 meses, a Vivo se manteve praticamente igual. Em setembro do ano passado, ela tinha 28,83%, de um total de 79,99 milhões de celulares em todo o País. Além da forte competição no setor, com a ampliação de empresas mais novas no mercado, o baixo crescimento da Vivo pode ser explicado, em parte, pela decisão da empresa de retirar 1,8 milhão de celulares da sua base de clientes, entre maio e junho deste ano. Esses telefones foram desligados porque não vinham sendo utilizados, seja por impedimentos legais ou por falta de pagamento, por exemplo. A Vivo não quis comentar os números da Anatel e deverá divulgar na sexta-feira um balanço trimestral da empresa. A TIM, a Claro e a OI continuam ocupando respectivamente a segunda, a terceira e a quarta posição no mercado, mas aumentaram consideravelmente sua participação, tanto em porcentual quanto em número de clientes. A TIM passou de 22,94%, em setembro de 2005, para 25,14%, no mês passado, aumentando de 18,35 milhões de clientes para 24,1 milhões, no período. A Claro passou de 21,75% para 23,13%, nos últimos 12 meses, subindo de 17,39 milhões de clientes para 22,17 milhões. A participação da Oi, por sua vez, era de 11,21% (8,96 milhões de clientes) há um ano e chegou a 13,19% (12,64 milhões) no mês passado. A Brasil Telecom, sexta colocada, passou de 1,74 milhão de clientes (2,18%) para 3,05 milhões de clientes (3,18%). Além da Vivo, perderam participação no mercado, o grupo Telemig/Amazônia Celular, a CTBC Celular e a Sercomtel. As operadoras Telemig Celular e Amazônia Celular caíram de 5,31% em setembro de 2005 para 4,9% no mês passado. A CTBC Celular passou de 0,45% para 0,41% e a Sercomtel de 0,11% para 0,09%.