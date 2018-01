Vivo perde terreno para TIM e Claro em celulares Segundo balanço divulgado nesta semana pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações ), relativo ao período de janeiro a outubro, o Brasil tem quase 97 milhões de linhas de telefone celular ativas (96,6 milhões). A modalidade de telefones pré-pagos predomina como o mais utilizado, com 80,77% dos aparelhos. Entre as operadoras, a Vivo mantém a liderança, embora esteja perdendo terreno para outras operadoras. Atualmente ela conta com 29,79% dos aparelhos contra 29,96% em setembro. Em seguida vem a operadora GSM TIM, 25,23% (também perdeu terreno frente aos 25,14% que detinha em setembro). A operadora Claro apresentou um ligeiro crescimento, com 23,26% do mercado contra 23,13% em setembro. A Oi também sofreu uma queda, passando de 13,19% do mercado para 13,15% em outubro. A tecnologia GSM (usada por TIM, Claro e Oi) está em crescimento e responde por 61,93% do total de telefones celulares ativos.