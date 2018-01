Vivo quer operar em Minas e no Nordeste O presidente da operadora de telefonia celular Vivo, Roberto Lima, afirmou ontem que Minas Gerais e os seis Estados do Nordeste onde pretende construir rede própria após adquirir as licenças necessárias terão cobertura tanto com a tecnologia GSM quanto com a CDMA. O plano visa seguir o padrão do restante das operações da companhia. A operadora espera conseguir, até novembro, faixas de 5 MHz na freqüência de 1,9 GHz, com as quais poderá operar em ambas as tecnologias. Hoje, a Vivo opera só com CDMA. Recentemente a empresa anunciou a implantação de uma rede com a tecnologia GSM, sobreposta à sua malha CDMA. A tecnologia GSM é a utilizada pelas concorrentes da Vivo, como a Oi, TIM e Claro.