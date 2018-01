Vivo quer recuperar clientes com GSM Segundo entrevista dada pelo presidente da Vivo, Roberto Lima, para o jornal português Diário de Notícias, a implantação de uma rede GSM permitirá à operadora recuperar a base de clientes perdida para outras operadoras. O executivo afirmou também que a força da Portugal Telecom e Telefónica, acionistas da companhia, permitiu reduzir pela metade o custo de implantação da rede GSM. Segundo os dados divulgados, o custo de implantação deve ficar em torno de R$ 1 bilhão. A Vivo, que chegou a ter uma fatia de mercado de 47% com a tecnologia CDMA, tem atualmente uma fatia de 31,09% do mercado, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações. E embora a empresa tenha registrado um ´churn´ mensal de 4,6% no segundo trimestre de 2006 (quando o usuário troca de operadora), a queda na participação se deve também ao crescimento mais acelerado nas operações de empresas que usam o sistema GSM como Oi, TIM e Claro. Lima afirmou que a empresa quer retomar clientes num encontro com jornalistas portugueses que aconteceu em São Paulo. "Com as redes GSM, queremos reconquistar o clientes que a concorrência levou", afirmou ao Jornal de Negócios.