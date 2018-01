Vivo reclama de ´concorrência predatória´ da Claro O vice-presidente executivo de Operações da Vivo, Paulo César Teixeira, acusou a concorrente Claro, sem citar nominalmente a empresa rival, de fazer "competição predatória". Para ele, a oferta de telefones celulares a R$ 1 para captar clientes, como a Claro está fazendo, "é danosa ao mercado como um todo". "Está na hora de virar o mercado. Operar de outra forma. A gente tem de sair dessa mercado de subsídio para aparelho de pós-pago a R$ 1 e pré-pago a R$ 99", afirmou, durante o seminário Rio Wireless. De acordo com Teixeira, esse tipo de ação não é muito eficaz em aumentar a base de clientes. Ele argumenta que 75% das pessoas que estão comprando celulares já tiveram outro aparelho e só 25% são novos usuários. "A gente está forçando a troca de celular", disse, em relação aos subsídios. Ele também considera que isso leva o Brasil a ser um dos países com mais baixa margem média de lucro operacional no mercado de operadoras móveis no mundo, com apenas 15% do investimento, porcentual maior apenas que o da Argentina. Entre os emergentes da Ásia, todos têm, segundo ele, margem acima de 40%. "Na Coréia, é proibido subsidiar aparelho", disse. Dados apresentados no mesmo painel pelo diretor da Teleco (grupo que reúne profissionais da área), José Luís de Souza, mostraram que, enquanto a Vivo tem margem de lucro operacional de 26,80%, a TIM tem 18,2% e a Oi, 16,10%. A Claro está com margem negativa em 3,20%. "Quem está levando o mercado para baixo é quem tem margem negativa. Não é a competição que provoca esse resultado do mercado brasileiro. É a competição predatória", afirmou. Mercado Para Teixeira, as margens no Brasil vão subir "quando houver racionalidade do mercado". Ele afirmou que a Vivo já há algum tempo decidiu não fazer guerra de preços e está com valores acima da média de mercado A estratégia da empresa, disse, é de retenção e fidelização dos clientes pela qualidade dos serviços. No Brasil existem "empresas que têm margens baixas, mas pertencem a grupos que têm margens altas", disse Teixeira. "Não tem sentido ficarmos com margens baixas aqui", afirmou. O diretor da consultoria Pyramid Research, Fernando Pafumi, apresentou gráficos mostrando que as margens de lucro operacional no México, do grupo América Movil, a que pertence a Claro, estão acima de 40%. "Há um claro subsídio do México para o Brasil", afirmou Pafumi. O diretor-comercial da TIM Brasil, Michael Levy, defendeu o "subsídio seletivo" praticado por sua empresa, que busca uma proporcionalidade entre o investimento da operadora no subsídio e o valor que o cliente deve render depois. Para ele, a grande questão é o subsídio no pré-pago, cujo retorno é mais difícil de prever. "O subsídio dado indiscriminadamente, este sim destrói valor", afirmou Levy. Para ele, o subsídio dado pelas operadoras aos clientes na venda de aparelhos telefônicos, que representam "um custo significativo", tende a ser reduzido à medida que o mercado amadureça e a penetração dos celulares cresça.