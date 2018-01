Vivo reverte prejuízo e lucra R$4,4 mi no 3o tri A maior operadora de telefonia celular do país, Vivo, anunciou nesta segunda-feira uma reversão de prejuízo sofrido um ano antes, com lucro líquido de 4,4 milhões de reais no terceiro trimestre. No mesmo período de 2006, a companhia tinha registrado prejuízo de 196,9 milhões de reais. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou 833,3 milhões de reais, alta de 16,4 por cento na comparação com o mesmo período de 2006. A margem foi de 25,7 por cento no trimestre passado, ante 25,3 por cento registrado um ano antes. A companhia se beneficiou do momento de expansão da indústria de telefonia móvel do país, que em agosto bateu recorde em número de linhas vendidas, superando o tradicional mês aquecido do Dia das Mães, maio. A operadora fechou o trimestre com receita operacional líquida de 3,248 bilhões de reais, 15 por cento acima do obtido no mesmo período de 2006. A Vivo fechou setembro com 31,32 milhões de clientes, 9 por cento acima do registrado um ano antes. As adições líquidas da empresa no trimestre foram de 1,079 milhão de clientes. A empresa informou ainda que sua participação de mercado caiu para 36,8 por cento ante 39,3 por cento no final de setembro do ano passado. (Por Eduardo Simões)