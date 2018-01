Vivo sai de lucro para prejuízo de R$ 179,3 A Vivo Participações registrou prejuízo de R$ 179,3 milhões no primeiro trimestre deste ano, ante lucro líquido de R$ 42,1 milhões em igual período de 2005. A receita líquida subiu 0,6%, para R$ 2,593 bilhões, e os custos operacionais cresceram 17,3%, para R$ 1,876 bilhão. O Ebitda (margem de lucro antes de contadas as amortizações e despesas) caiu 26,7%, para R$ 717,1 milhões, e a margem Ebitda passou de 37,9% para 27,6%. O resultado financeiro líquido negativo recuou 16%, para R$ 186,3 milhões. O patrimônio ao final do período era de R$ 8,415 bilhões.