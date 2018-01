Vivo tem 300 mil clientes de celular GSM A operadora de telefonia celular Vivo anunciou na quinta-feira que obteve 300 mil clientes nos primeiros três meses de comercialização de telefones que utilizam tecnologia GSM. A rede GSM da Vivo entrou em operação no fim de dezembro de 2006, com a venda dos primeiros aparelhos pré-pagos em São Paulo. A empresa lança neste mês a opção pós-paga na tecnologia. O portfólio de aparelhos possui 23 modelos de seis fabricantes, com preços a partir de R$ 49 nas habilitações pós-pagas e R$ 99 nas pré-pagas, em São Paulo. A Vivo investiu R$ 1 bilhão na rede e o resultado dos três meses ficou dentro das expectativas, disse o presidente da operadora, Roberto Lima.