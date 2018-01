Vivo tem lucro de R$4,4 milhões no 3o trimestre A maior operadora de telefonia celular do país, Vivo, anunciou nesta segunda-feira lucro líquido de 4,4 milhões de reais no terceiro trimestre. No mesmo período de 2006, a companhia tinha registrado prejuízo de 196,9 milhões de reais. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou 833,3 milhões de reais, alta de 16,4 por cento na comparação com o mesmo período de 2006. A margem foi de 25,7 por cento no trimestre passado, ante 25,3 por cento um ano antes. (Por Eduardo Simões)