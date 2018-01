Vivo tem lucro de R$89,61 mi no 1o trimestre A Vivo, maior operadora celular do país, anunciou nesta quarta-feira lucro de 89,61 milhões de reais no primeiro trimestre, recuperando-se do prejuízo de 19,334 milhões de reais sofrido no mesmo período do ano passado. A companhia teve geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 961,2 milhões de reais, acima dos 757 milhões de reais de um ano antes. A margem Ebitda encerrou março em 28,8 por cento, ante 26,6 por cento no primeiro trimestre de 2007. (Reportagem de Vanessa Stelzer; Edição de Alberto Alerigi Jr.)