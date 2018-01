VIVO tem prejuízo menor no 2o trimestre A maior operadora de telefonia celular do Brasil, a Vivo, anunciou nesta quarta-feira prejuízo líquido de 59,5 milhões de reais, queda de 8,6 por cento sobre a perda sofrida no mesmo período do ano passado. A companhia teve geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 879,3 milhões de reais, ante Ebitda de 757,8 milhões de reais registrados no mesmo período de 2007. A margem Ebitda passou de 22,6 por cento para 23,2 por cento. A companhia informou que ajustou os números do segundo trimestre do ano passado para refletir a aquisição da Telemig Celular, cujos dados foram consolidados no trimestre passado. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.; Edição de Renato Andrade)