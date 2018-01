Vivo terá conteúdos do filme O Código Da Vinci De olho no interesse em torno do lançamento do filme O Código da Vinci, a operadora de telefonia celular Vivo oferecerá conteúdos baseados no filme. Entre eles, informações sobre o filme, jogos e imagens, histórico, guia de onde assistir, trechos da trilha sonora, ringtones e trailers do filme, entre outros. Com o Vivo Play, serviço de download rápido de vídeos, os usuários poderão assistir trailers do filme com som e imagem otimizados para celulares. A empresa disponibiliza ainda no Vivo Downloads dois jogos exclusivos do filme. Além disso, oferece opções de papel de parede com o tema O Código Da Vinci, tons polifônicos e trechos de músicas. O filme, baseado no livro de Dan Brown, também é tema de um jogo lançado para PCs e os consoles Xbox e PlayStation 2, e que é tema de matéria que o caderno Link publica no jornal O Estado de S. Paulo nesta segunda, dia 22.