Vivo terá rede GSM sobreposta à CDMA A tecnologia de telefonia celular CDMA, usada pela Vivo, sofreu dois golpes negativos recentemente. O primeiro foi quando a Nokia anunciou, neste mês, que iria interromper o desenvolvimento e fabricação de celulares nesta plataforma para concentrar esforços em modelos com a tecnologia GSM (usada no Brasil pelas concorrentes Oi, Tim e Claro). O segundo golpe veio com a confirmação de que, no Brasil, a Vivo irá construir uma rede GSM em paralelo à sua rede atual, que é CDMA. A notícia não é nova: no início do mês, a Telefonica da Espanha, uma das controladoras da empresa, já havia cogitado esta possibilidade. Na ocasião, nem a Vivo ou a Telefonica no Brasil comentaram a informação. Procurada pela reportagem, a Telefonica de Espanha também não divulgou mais informações. Agora, com o anúncio feito pelo presidente da Vivo Participações, Henrique Granadeiro, o valor das ações da empresa na Bolsa de Nova York sofreu um recurso de 5,79%. A mudança, que deve acontecer antes do final do ano, fará com que a empresa conte com duas redes ativas em paralelo dentro da sua área de cobertura. Procuradas pelo Estado, as representações brasileiras da Vivo e da Portugal Telecom (sócia da Telefonica de Espanha na Vivo Participações) se recusaram a fazer qualquer comentário a respeito da notícia. Porém, segundo informações divulgadas pelo diário português Jornal de Negócios, o investimento necessário para a implantação desta nova rede está estimado em 1,5 bilhão de euros, e que desde a semana passada a empresa já estava em negociações com fornecedores de tecnologia GSM. A mudança, ainda de acordo com o jornal, deve durar três anos e o plano prevê que, numa segunda etapa, ambas as redes migrem para sistema de telefonia de terceira geração. Segundo dados da Anatel, em maio o Brasil possuía 92,4 milhões de usuários de celulares, sendo 52 milhões (56,35% do total) assinantes de GSM e 25,4 milhões de acessos (27,5% do total) assinantes de CDMA. Até agora, o crescimento acumulado da rede CDMA no ano é de 5,6%, enquanto que o crescimento dos celulares GSM é de 16,6%.