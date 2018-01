Vivo traz o Motorola Q para o mercado brasileiro A operadora Vivo anunciou nesta semana, durante a Futurecom, o lançamento de um smartphone da Motorola para o mercado corporativo e de varejo, a preços mais atrativos. Começaram a ser comercializados os terminais Moto Q, com design sofisticado e amigável no uso. A Vivo colocará o produto nos pontos de venda por R$ 599,00, com mensalidade de R$ 69,90 para tráfego ilimitado de dados. Estes valores são válidos para aqueles que possuem assinatura de voz a partir de 250 minutos por mês. Nos Estados Unidos, a Motorola acredita que venderá um milhão de aparelhos até o final de 2006, quando o produto completará oito meses após seu lançamento. Por enquanto, o terminal está disponível apenas na tecnologia CDMA, mas a empresa estuda a possibilidade de fazer também em GSM. Lima destacou que, recentemente, a empresa fez uma campanha para estimular uso de longa distância que surtiu efeito positivo significativo sobre o uso, mesmo depois do término da promoção. "É isso que queremos. Criar o hábito no consumidor", disse Roberto Lima, presidente da Vivo. O executivo afirmou que a promoção para o smartphone não tem prazo para acabar. De acordo com Lima, as promoções foram acompanhadas de maior utilização, que compensaram os esforços. "Houve elasticidade." A ampliação da agressividade da Vivo reflete também o maior amadurecimento da empresa na solução de diversos desafios que precisava enfrentar. Lima explicou que, ao chegar na companhia, sabia da necessidade de investimento em capacidade. Por isso, foram dedicados recursos volumosos para este fim no segundo semestre de 2005. A companhia também precisava controlar clonagem e fraudes e unificar sistemas de fatura. "Com uma rede tinindo e os processos otimizados, a empresa estava pronta para estas campanhas." Na opinião do executivo, a empresa está apenas utilizando sua rede da melhor forma possível. Para ele, não é contra-senso acelerar as vendas de CDMA neste momento em que a companhia está próxima de lançar a cobertura GSM. A idéia é ter aparelhos pré-pagos no padrão europeu disponíveis para os consumidores já no Natal. Mais uma vez, ele ressaltou que as redes co-existirão. "Se está tudo pronto, não tinha razão para esperar (para fazer as promoções."