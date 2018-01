Vivo venderá smartphone 3G no varejo A Vivo começará a vender para usuários finais o smartphone Audiovox Harrier, compatível com a rede de terceira geração da operadora, e que permite acesso rápido a dados (velocidade de até 2.4 Mbps). O aparelho combina as funções de celular e de computador de mão, contando com aplicativos como organizador pessoal, envio e recebimento de e-mails, abertura e edição de arquivos Word e Excel, além de acesso móvel à internet. O aparelho traz ainda câmera digital embutida, capaz de gravar vídeos e tirar fotos, além de teclado deslizante completo. O Audiovox Harrier traz 128 MB de memória e slot para cartões do tipo SD e ainda traz suporte à tecnologia Bluetooth. O produto terá preço sugerido de R$ 1999,00 para o plano de dados Vivo Zap 40 MB e a franquia de voz Vivo Pós 240.