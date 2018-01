Vivo volta a perder mercado em setembro; rivais avançam

A operadora líder do mercado de telefonia celular do país, Vivo, voltou a perder participação de mercado em setembro, enquanto suas principais rivais cresceram no período. Segundo dados consolidados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Vivo encerrou setembro com participação de 27,78%, ante 28,05% em agosto e 29,96% registrado há um ano. "Realmente não é muito significativo (o percentual de queda), mas o negativo é que ela (Vivo) está revertendo a tendência do início do ano (de aumento de market share), algo que a gente vê como ruim", disse o analista Guilherme Assis, do Morgan Stanley. Ele fez referência ao primeiro semestre, quando a Vivo, após lançar serviços GSM, conseguiu estancar a perda de sua participação de mercado. "Apesar da agressividade da Vivo, ela não tem conseguido aumentar a base de assinantes. A gente vê isso com um pouco de preocupação", acrescentou Assis. Enquanto isso, a TIM, segunda maior operadora em número de usuários, ampliou sua participação de 25,71% em agosto para 25,87% em setembro. Há um ano, a empresa tinha 25,14% do mercado brasileiro. Já a Claro passou de 24,76% em agosto para 24,82% no mês passado, ante 23,13% em setembro de 2006, informou a Anatel. "A TIM foi o principal destaque no mês, com maior contribuição nas adições líquidas (de usuários), o que consideramos positivo para a empresa", afirmam em relatório os analistas Felipe Cunha e Beatriz Battelli, da Brascan Corretora. Após um agosto recorde no ano em termos de adição de novas linhas à base de telefonia celular do País, setembro apresentou um ritmo de expansão menos intenso, registrando 1,8 milhão de novas linhas em operação. Com isso, a base celular brasileira passou de 110,92 milhões de linhas em uso em agosto para 112,75 milhões em setembro. A quarta operadora do país, Oi, fechou setembro com fatia de 13,21% em setembro, ante 13,12% em agosto, informou a Anatel.