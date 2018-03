Vizinho fez vários disparos contra casal

A Polícia acredita que Vicente D''Alessio Neto, de 63 anos, atirou diretamente contra o casal, pois o local não apresentava sinais de uma possível luta corporal. O corpo de Rubim foi encontrado apoiado na porta que dá acesso aos quartos do apartamento. Segundo informações do boletim de ocorrência, Vicente efetuou diversos disparos, três deles atravessaram a porta e atingiram a vítima. O corpo de Miriam, que faria aniversário nesta sexta-feira, 24, estava em um dos quartos.

Após matar o casal, o criminoso entrou no elevador de serviço do prédio, que fica em um condomínio de luxo na Avenida Marcos Penteado Uchôa Rodrigues, e cometeu suicídio. Uma briga devido ao barulho seria o motivo do crime.

Em depoimento da manhã desta sexta, a mulher de D''Alessio disse que o casal teria provocado o barulho que irritou o seu marido. Ela afirmou ainda que tentou impedi-lo de sair com a arma, mas não conseguiu. A polícia não soube informar em qual apartamento teria ocorrido o barulho.

A filha do casal, de apenas um ano e meio, também estava no apartamento, mas não ficou ferida. Os policiais acionaram o Conselho Tutelar e a menina está com os avós paternos.

A arma do crime foi encontrada junto ao corpo do atirador e o apartamento está preservado para as investigações, que estão em andamento no setor de homicídios da Delegacia Seccional de Santana de Parnaíba. A SSP informou que o caso foi registrado como duplo homicídio qualificado e suicídio consumado. O casal deverá ser sepultado em Campinas.