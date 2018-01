´Você´ é personalidade do ano para revista <i>Time</i> A revista Time elegeu neste sábado "você" como a "personalidade do ano", pelo explosivo crescimento e influência de conteúdos de internet como blogs, vídeos de sites como o YouTube e redes sociais como o MySpace. "Por aproveitar os reinos da mídia global, por fundar e estabelecer a nova democracia digital, por trabalhar por nada e superar os profissionais em seu próprio jogo, a personalidade do ano de 2006 da revista Time é você", escreveu o jornalista Lev Grossman. A revista colocou um espelho na capa da edição de "personalidade do ano", que chega às bancas na segunda-feira. A imagem "literalmente reflete a idéia de que você, e não nós, está transformando a era da informação", disse o editor Richard Stengel. A escolha deixou para trás candidatos de peso, como o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, o da China, Hu Jintao, e o líder da Coréia do Norte, Kim Jong-il. Desde 1927 a revista escolhe uma personalidade do ano e já se tornou tradição especular quem vencerá. A revista já indicou nomes controversos, como o de Adolf Hitler, em 1938, e do aiatolá Khomeini, em 1979. O objetivo é escolher "a pessoa ou pessoas que mais afetaram as notícias e nossas vidas, pelo bem ou pelo mal, e que simbolizam o que foi importante no ano".