Você não pode perder. Mesmo! Atiçamos nesta página uma velha briga: a disputa entre o bolinho caipira de Jacareí e o de São José dos Campos pelo troféu de o melhor do Vale do Paraíba. Encontramos rixa boa também entre Paraibuna e São Luiz do Paraitinga. Mas dessa vez o alvo da disputa não era um bolinho e sim o pastel. Provamos uns, provamos outros e achamos que os quatro merecem a fama que têm. Agora, se você faz questão de saber qual é o melhor, não tem outro jeito, vá lá provar. Deixando de lado bolinhos e pastéis fomos conhecer as especialidades de Paty do Alferes, terceira maior cidade produtora de tomate do País. E, como não poderia deixar de ser, lá se faz de tudo com a fruta – inclusive uma cocada. Veja também: ESPECIAL: É da roça A guerra do bolinho O pastel que vira sozinho Tomate até na cocada O arroz ficou vermelho! O que é que gosta de voar e é caviar? Amargo de doer, mas tem quem coma cru Em Bananal tem sempre truta As fadas da boca do tacho Caipira da gema Comida mineira é paulista. E também caipira