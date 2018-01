Você sabe de quais acessórios precisará? O primeiro item extra que não pode faltar na lista de compras de qualquer usuário de notebook é uma mochila ou bolsa de transporte. Mesmo que a intenção seja a de usar o computador apenas em casa, chegará um dia que o portátil acompanhará o dono em uma viagem. O ideal é que a bolsa tenha uma divisória acolchoada, para proteger o notebook de pequenos impactos, e tiras de velcro, para mantê-lo no lugar. Ela também deve ser resistente à chuva e contar com bolsos para acessórios. Pode parecer óbvio, mas não custa lembrar que é preciso escolher o tamanho da bolsa de acordo com o tamanho do portátil. Laptops pequenos quando transportados em bolsas grandes correm o risco de sofrer danos. Escolha um modelo discreto para evitar ser alvo de ladrões. Quem passa mais tempo fora também deve investir na compra de uma bateria extra. A bateria sobressalente pode livrá-lo de ficar sem energia quando você mais precisa. Outro acessório recomendável é o disco rígido externo. Eles resolvem dois problemas básicos do laptop: a falta de espaço em disco e a necessidade de um local seguro para backup. Por enquanto, HDs externos ainda custam caro. Um modelo de mesa com capacidade de 1 terabyte (TB, o equivalente a 1.000 GB) sai por, em média, R$ 900. Mas o valor compensa, se lembrarmos que perder arquivos importantes pode custar bem mais. O Link testou HDs externos – veja em http://tinyurl.com/6d2nqu como escolher o seu. Usuários que levam o laptop de casa para o trabalho e que usam o portátil conectado a muitos periféricos podem lançar mão de uma docking station ou de um replicador de portas USB. A docking station é uma base na qual o laptop é acoplado e conta com diversas portas de conexão de periféricos. Para usá-la e ter acesso aos equipamentos extras, basta acoplar o notebook. Geralmente, as docking stations custam mais e apenas alguns modelos de laptop aceitam o acessório que é produzido pelo fabricante do computador. Já o replicador de portas USB sai por bem menos e pode ser usado em qualquer notebook equipado com portas USB 2.0. Com ele, você precisa conectar só um cabo para ter acesso a impressora, mouse, teclado e outros extras. Mas para que mouse e teclado adicionais em um notebook? Nem todo usuário consegue se adaptar aos dispositivos apontadores comuns nos portáteis. Eles podem ser tanto uma área sensível ao toque logo abaixo da barra de espaço (o touchpad) ou um joystick em miniatura, localizado entre as teclas G, H e B (o pointing stick ou TrackPoint, presente na família ThinkPad, da Lenovo). Fáceis de usar, os mouses para notebooks são menores e mais leves do que os usados em desktops. O teclado externo garante mais conforto ergonômico a quem passa muitas horas digitando sobre uma mesa. Outra vantagem é a presença do bloco de teclas de números, no canto direto, muito útil aos trabalham com planilhas.M.A.