Você também pode participar da votação do Prêmio Paladar

Os 13 jurados do Prêmio Paladar 2009 já entregaram seus votos e em duas semanas uma edição especial vai revelar os vencedores. O Prêmio Paladar não julga restaurantes: avalia pratos, em diferentes categorias. O trabalho gastronômico é intenso – não vale voto de memória, nem ambiente, serviço ou decoração. Vale a verdade do sabor e qualidade da comida na hora da visita dos jurados. Isso significa que todos devem comer todos os pratos indicados. Nesta quarta edição do Prêmio, 51 pratos foram avaliados em dez categorias. Incógnitos, os comilões profissionais percorreram 35 restaurantes, em almoços e jantares. Em menos de um mês chegou-se ao veredicto, que você confere na edição do Paladar de 26 de novembro, logo depois da festa de premiação, que será no dia 25. Como nos anos anteriores, os leitores do Paladar participam de uma eleição especial: desta vez, votando para eleger o melhor couvert da cidade. Em 2006, uma votação só com leitores do site elegeu a melhor pizza. Em 2007, o tema foi a feijoada. No ano passado foi a vez da picanha grelhada. E a partir de hoje, no site www.premiopaladar.com.br, você elege o melhor couvert de São Paulo votando em seu preferido. Os 25 restaurantes indicados são Antiquarius, Freddy, A Figueira Rubaiyat, La Mar, Maní, Le Marais, La Frontera, Picchi, Due Cuochi Cocina, Carlota, Rodeio, Pomodori, Dolce Villa, D.O.M., La Tambouille, Piselli, Café Toscano, Aizomê, Walter Mancini, Govinda, AK, Fillipa, Le Vin, Eñe e Arturito. A votação se encerra no próximo domingo, dia 15. O Prêmio Paladar vai revelar ainda um novo talento da gastronomia brasileira. O processo de seleção foi o seguinte: o Paladar convidou alguns restaurantes para indicar um jovem cozinheiro de sua equipe para participar de uma competição, preparando pratos da cozinha brasileira. A competição será na próxima segunda-feira, no Senac Santo Amaro. Mas o vencedor só vai ser apresentado na festa do Prêmio Paladar.