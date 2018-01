Você toparia substituir tudo o que utiliza na rede mundial pelo Orkut?

Você gostaria que o Orkut fosse a "sua" página na web, com tudo o que costuma acessar na rede: de e-mail a notícia e de música a vídeo? É o que as cabeças por trás do site querem convencê-lo a fazer. Com atraso em relação a concorrentes como MySpace e Facebook, a rede social do Google entra em reforma geral para seguir a tendência de incluir o máximo possível de ferramentas e, assim, prender o usuário. "Todas as redes têm feito isso", diz o diretor do Google Brasil, Alexandre Hohagen. "No Orkut queremos que as pessoas também tenham todas as informações que desejarem em uma só página. Estamos desenvolvendo novas ferramentas para adequá-lo a essa tendência." Essa adequação se traduz em uma boa dose de cópia. Grande parte dos recursos já lançados pelo Orkut é semelhante aos de outras redes sociais. A próxima grande mudança, que deve estrear em fevereiro, também não é original: o site permitirá adicionar aplicativos como jogos, mensageiros instantâneos e até players de música. E grande parte deles foi desenvolvida por programadores anônimos (veja mais abaixo). Entre as inúmeras mudanças ocorridas desde agosto, as de maior destaque são as ferramentas de privacidade, fotos e comunicação. "Fazemos pesquisas com usuários para determinar o que muda", diz Hohagen. "Vamos alterando conforme eles pedem." Para melhorar a privacidade, por exemplo, o Orkut agora permite bloquear mensagens, fotos e vídeos. Se o usuário quiser, só os amigos podem acessá-los. Isso existe há tempos no MySpace e no Facebook. E de forma mais completa. Os dois sites já permitem que um grupo de fotos ou um vídeo específico possam ser vistos só pelos amigos, liberando outros para qualquer pessoa. No Orkut, você determina que tudo esteja disponível só para amigos ou libera geral. Para Raquel Recuero, pesquisadora da PUC de Pelotas, as ferramentas de privacidade, já adotadas por muitos membros, podem esvaziar o Orkut. "As pessoas estão diminuindo o número de scraps enviados, pois o Orkut não é mais novidade. Muitas estão lá para xeretar. Se as pessoas começarem a bloquear fotos, vídeos e mensagens, qual será a graça do Orkut?" Outra novidade é a possibilidade de publicar mais fotos e organizá-las em pastas. Antes, o limite era de 12 fotos, enquanto sites como o MySpace e o Facebook não estabeleciam limites. O Limão, espaço virtual criado pelo Grupo Estado em novembro, também permite fotos ilimitadas. O Orkut agora aceita até cem imagens. Agora também é possível enviar imagens para os amigos pelo scrapbook, além de vídeos do YouTube e músicas em MP3 hospedadas em outros sites. E é possível responder a recados dos amigos em seu próprio scrapbook. Antes era necessário ir até o perfil e o livro de recados dos amigos. As mudanças no scrapbook permitem alterar o tipo de letra usado nas mensagens. Não é nada automático. É preciso colocar códigos entre as palavras. Mas dá para mudar a cor da letra e deixá-la em itálico, sublinhado ou negrito. Também é possível colocar emoticons – dos mais simples, sem animação – nas mensagens enviadas. Para quem gosta de bisbilhotar, o Orkut foi buscar no Facebook uma ferramenta que ajuda a saber quando seus amigos atualizaram informações pessoais e postaram fotos e vídeos. É uma lista que fica na sua página principal e mostra todas as mudanças feitas nas últimas 24 horas. Se não quiser exibir a ferramenta de atualização, não há problema porque o Orkut passou a permitir pequenas modificações no layout de seu perfil. Enquanto o Facebook possibilita ao usuário arrastar e soltar as caixas com as ferramentas e o MySpace permite trocar a cor do papel de parede, o Orkut começa a dar os primeiros passos na personalização. Por enquanto, há duas opções: tirar e colocar as ferramentas de atualização e o calendário de aniversários. Em breve, será possível escolher aplicativos, como leitores de notícia, para incluir na página inicial (veja abaixo). "Mas não há previsão de permitir a alteração da cor azul", diz o gerente do Orkut Zachary John. "Não é uma prioridade." O que vem ainda por aí é uma incógnita. O Orkut não divulga "futuros lançamentos". Mas, segundo o gerente Eduardo Thuller, o site deve apostar mais na mobilidade. "Pelo celular, hoje só é possível checar os scraps, e em algumas operadoras. Estamos trabalhando para permitir o acesso a outros recursos." E os usuários, será que eles embarcarão nessa? Será que o Orkut vai virar uma "web" dentro da web, onde o usuário tem tudo o que mais usa? Para o analista do Ibope Inteligência José Calazans, é difícil. "As pessoas são independentes. Se querem ver o e-mail, vão direto ao site." Para Raquel, da PUC de Pelotas, pesa ainda o fato de que o Orkut não divulga as novas ferramentas. "Elas vão aparecendo e as pessoas nem se dão conta." Esse ritmo frenético de mudanças já conseguiu admiradores e inimigos. No Orkut, mais de mil comunidades se dividem entre "Eu amo o novo Orkut" e "Eu odeio o novo Orkut". A maioria, como o webdesigner Anselmo Mazzaro, de 25 anos, declara odiá-las. "Você está acostumado com um site e, de repente, ele muda todo, sem aviso e de forma muito rápida. Não dá." Já o publicitário Vitor Guerra, de 24 anos, achou as mudanças ótimas e montou uma comunidade favorável a elas. "Adorei. Está com um visual mais clean, aumentou a capacidade para fotos, dá para ver o que os amigos estão fazendo. Agora quero ver como fica com os aplicativos."