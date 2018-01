Vodafone eleva estimativas após resultado do 1o semestre A operadora de telefonia móvel britânica Vodafone elevou suas previsões anuais de lucro operacional, vendas e fluxo de caixa nesta terça-feira depois de sólidos resultados no primeiro semestre. Os números puxaram a alta nas ações da companhia. A Vodafone, maior operadora de telefonia móvel do mundo em receita, elevou previsão de lucro operacional para entre 9,5 bilhões e 9,9 bilhões de libras (19,76 e 20,59 bilhões de dólares). A estimativa de receita foi ampliada de 34,5 bilhões para 35,1 bilhões de libras, na esteira dos fortes mercados emergentes e estável crescimento na Europa. As ações da Vodafone subiam enquanto analistas reviam suas projeções. Os papéis da operadora avançavam 3,3 por cento. "Esses números mostram que a empresa está conseguindo entregar um crescimento de receita melhorado em virtude de seus esforços em incentivar tráfego além da voz", afirmou o analista da Seymour Pierce, Jim McCafferty. A operadora, que também elevou suas previsões de fluxo de caixa para entre 4,4 bilhões e 4,9 bilhões de libras, tinha previsto anteriormente receita para o ano fiscal que se encerra em março de 2008 entre 33,3 bilhões e 34,1 bilhões de libras, com lucro operacional ficando entre 9,3 bilhões e 9,8 bilhões de libras e fluxo de caixa entre 4 bilhões e 4,5 bilhões de libras. A Vodafone divulgou lucro, antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida, na sigla em inglês), no primeiro semestre, de 6,565 bilhões de libras e lucro operacional de 5,2 bilhões de libras sobre receita de 17 bilhões de libras. A companhia, cuja base de clientes agora se situa em 241 milhões, informou que o crescimento de quase 40 por cento na receita obtida em mercados emergentes na Índia, Turquia, Egito e África do Sul reforçou a expansão ligeira, porém sólida, de 2 por cento na Europa.