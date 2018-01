Vodafone fecha acordo para acesso do YouTube em celulares A operadora britânica de telefonia celular Vodafone concluiu uma semana marcada por alianças no setor de mídia ao revelar nesta sexta-feira, 9, um acordo que permitirá a seus usuários acessarem o site de vídeos YouTube por meio do celular. O lançamento se concentra no Reino Unido, inicialmente, e envolve o YouTube fornecendo uma seleção diária de vídeos aos clientes da Vodafone. A operadora informou que seus clientes também poderão mandar links de seus clipes favoritos e enviar seus próprios vídeos a partir de seus celulares. A Vodafone, maior operadora celular da Europa, informou no início desta semana que lançará um serviço no primeiro semestre com o site de redes sociais MySpace, do grupo de mídia News Corp. O acordo permitirá que os usuários dos celulares da empresa possam acessar o site a partir de seus aparelhos. Na quinta-feira, a Vodafone tornou-se a mais recente operadora a oferecer o site de leilões eBay em celulares. Os anúncios refletem estratégia de operadoras celulares para encontrar novas maneiras de fazer seus usuários gastarem mais dinheiro e que não fiquem restritos apenas a chamadas comuns. A expectativa é que os clientes usem serviços de dados mais caros e de acesso à internet conforme são oferecidos a eles aplicativos, sites e serviços de downloads corretos.