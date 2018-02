Vodafone firma parceria com BMW no Brasil para conectividade em novo modelo i3

Segundo informou a operadora em comunicado, a tecnologia da Vodafone instalada no automóvel permite acesso à Internet em uma tela localizada no painel do carro, além de interação com smartphones a partir de aplicativos e navegação por GPS.

A tecnologia SIM Card da operadora também permite que o sistema detecte casos de acidente grave e automaticamente entre em contato com os serviços de emergência, informando a localização do veículo.

A operadora britânica atua no Brasil com a oferta de serviços de conexão entre máquinas (M2M) para clientes corporativos.

O modelo i3 da BMW com a tecnologia Vodafone está em exposição no Salão do Automóvel de São Paulo até 9 de novembro, informou a empresa.

A Vodafone iniciou operações no Brasil no fim de 2013, por meio de parceria com a brasileira Datora Telecom, primeira empresa a receber licença autorizada de operadora móvel virtual da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

(Redação Rio de Janeiro)