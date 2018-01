Vodafone revela telefonia pela Internet no celular A Vodafone, maior operadora de celular do mundo, com mais de 200 milhões de assinantes, exibiu nesta quinta-feira, 15, chamadas pela Internet feitas a partir de celulares com software da Skype. Afirmando que poderá lançar no futuro o serviço, apelidado de Starfish, a Vodafone exibiu a aplicação na maior feira de tecnologia do mundo, a CeBit. O Starfish permite que um usuário de celular veja uma lista de contatos de vários grupos de conversas, como MSN, Yahoo, AOL e Skype, e mande mensagens ou faça uma chamada pela Internet para algum deles. A chamada feita pelo serviço usa apenas o canal de telefonia celular entre o aparelho do usuário e a estação rádio-base. O restante da ligação é completada pela Internet, mesmo se a chamada atravesse o mundo, diferente das ligações normais que são transportadas por redes telefônicas comuns. O software do Starfish no celular é essencialmente o mesmo programa Skype que é usado pela operadora "3", rival de menor porte da Vodafone, controlada pela Hutchison Whampoa . O serviço da "3" foi lançado ano passado em tentativa de encontrar novos clientes e ampliar tráfego de rede. O Starfish pode canibalizar a operação tradicional de telefonia celular da Vodafone se for lançado, mas a empresa, no papel de líder de mercado, precisa defender sua participação contra rivais. "Ainda não decidimos se vamos lançá-lo", disse Jan Holzberg, gerente de produto do Vodafone Group. O serviço é um sinal de que a Vodafone, maior operadora celular do mundo fora da China, e a Skype, maior companhia de telefonia pela Internet do mundo, com quase 200 milhões de usuários registrados, estão finalmente se aproximando. A Skype é controlada pelo eBay.