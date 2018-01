Vodafone vende operação japonesa para o Softbank Numa transação estimada em US$ 15 bilhões, a britânica Vodafone vendeu sua unidade de negócios no Japão para o Softbank. Com a venda, as ações da Vodafone subiram 1,9% hoje. Os recursos financeiros levantados serão distribuídos para os acionistas na forma de um dividendo especial. Ao assumir o controle da Vodafone KK, a terceira maior operadora móvel do Japão, o Softbank conquista uma base de 15 milhões de usuários, o que levará a companhia a dominar cerca de 17% do mercado de telefonia móvel naquele país.