VoIP cresce 21% no segundo trimestre nos EUA O número de assinantes de serviços de telefonia pela internet baseados nas plataformas de voz sobre IP (VoIP) cresceu 21% no segundo trimestre de 2006 nos EUA, chegando a 6,9 milhões de usuários, com empresas de TV a cabo expandindo sua presença no mercado comparado a empresas como a Vonage e outros fornecedores dedicados a VoIP. A informação faz parte de um relatório divulgado ontem, dia 9, pela empresa de pesquisas TeleGeography. A cifra marca um crescimento de 153% para o VoIP na comparação com igual período no ano passado. Em relação ao primeiro trimestre de 2006, o crescimento na base de assinantes de VoIP foi de 28%. Nos EUA, o segundo trimestre respondeu por US$ 607 milhões em serviços. Ainda segundo o relatório, as ofertas de empresas de TV a cabo cativam 60% Cable dos assinantes de serviços VoIP, enquanto que empresas que só trabalham com esta tecnologia - como a Vonage - ficam os outros 40%, ou cerca de 2,8 milhões de assinantes.