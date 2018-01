VoIP e rastreamento de veículos são a saída para a Teletrim No final da década de 90, a Teletrim foi uma das empresas que passou por um período de rápido crescimento, graças à demanda por serviços de mensagens de texto por meio de pagers. Em um mercado que começava a adotar a telefonia celular de forma massiva, estes aparelhos conquistaram uma larga base de usuários pela praticidade e confiabilidade. É claro que isso mudou com o passar do tempo, com o uso de mensagens SMS estrangulando seu mercado aos poucos. Embora mantenha os serviços de pagers (respondem por 40% de sua receita, estimada em R$ 15 milhões), a empresa passou a atuar em outros nichos, como no rastreamento de veículos. A próxima virada da empresa é o lançamento de serviços de VoIP, com a mudança da marca para Teletrim Telecom. A empresa irá investir R$ 1 milhão na criação de pacotes de serviços para usuários finais e empresas. A expectativa da empresa é ousada: dobrar o faturamento em um ano com a disponibilidade de novos serviços.