VoIP está em alta nos planos de empresas para 2007 De acordo com um levantamento do ISF - Instituto Sem Fronteiras, a comunicação e sistemas de Voz sobre IP (VoIP) estão em alta na hora de planejar investimentos em telecomunicações para em 2007. Em pesquisa feita junto a 730 empresas e organizações de médio e grande porte, a esmagadora maioria fará investimentos nesta tecnologia. ?Se os fornecedores de VoIP ficaram felizes com os resultados em 2006, para 2007 as projeções são mais otimistas?, observa Ivair Rodrigues, diretor de pesquisas do ISF. Apenas 2% de todos os entrevistados se mostraram desinteressados com quanto à solução. Ainda na ordem de investimentos em Telecomunicações no Brasil para 2007, o estudo do ISF indicou que a tecnologia de redes sem fio de alcance metropolitano, o padrão WiMAX, foi descartada por 51% dos entrevistados na ordem de investimentos para o próximo ano. ?O segmento governamental é aquele que se mostra mais aberto à adoção desta tecnologia em 2007?, diz Rodrigues. ?É importante mencionar que apenas 27% dos entrevistados afirmaram que estão totalmente esclarecidos a respeito da solução?, completa. Além disso, mais que a metade das empresas entrevistadas investirão nas seguintes tecnologias ao longo de 2007: Sistemas de Monitoramento de Rede, Integração dos Aplicativos Back-Office com as Redes Sem Fio, VoIP e Redes Wi-Fi. O ISF - O Instituto Sem Fronteiras, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, criada com a missão de trabalhar a educação, a pesquisa e a extensão, nos campos da Tecnologia da Informação, Telecomunicações e internet.