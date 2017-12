Volcafe estima safra 14/15 de café do Brasil em 45,5 mi sacas A safra brasileira de café em 2014/15 deverá alcançar 45,5 milhões de sacas de 60 kg, disse nesta terça-feira a Volcafe, divisão de café da trading de commodities ED&F Man, depois de calor e poucas chuvas afetarem a produção no maior exportador global do produto, com uma redução de 18 por cento na estimativa da colheita da variedade arábica.