Volkswagen afasta 900 funcionários de fábrica em São Paulo

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o programa de "lay off" começa em 5 de maio e terá duração de até cinco meses. A fábrica da companhia em São Bernardo do Campo emprega cerca de 12 mil trabalhadores, segundo a entidade.

A montadora alemã não comentou o assunto de imediato.

O programa de afastamento acontece diante de queda nas vendas de veículos novos no mercado interno e recuo acentuado nas exportações. O quadro tem feito a indústria negociar com o governo federal formas de ampliar para mais de cinco meses o prazo máximo legal para o recurso da suspensão temporária de contrato de trabalho.

"O sindicato está negociando o lay off com a montadora. Isso ocorre para ajustar a produção à queda nas vendas e nas exportações", afirmou a entidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante o afastamento, cerca de 1.300 reais do salário de cada funcionário envolvido será pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o restante será mantido pela Volkswagen, informou o sindicato.

A entidade afirmou que a Volkswagen tem desde 2012 acordo de estabilidade dos funcionários da unidade no ABC, válido até 2017.

A montadora deixou de produzir recentemente os modelos gol G4 e o utilitário Kombi, em meio ao endurecimento na legislação que obrigou a produção de veículos equipados com air bags e freios ABS. Os modelos eram fabricados pela unidade no ABC.

No início deste mês, a Mercedes-Benz do Brasil, unidade do grupo alemão Daimler, abriu um programa de demissão voluntária para sua fábrica de caminhões e ônibus em São Bernardo do Campo, diante de excedente de 2 mil trabalhadores na unidade.

A produção de veículos no Brasil caiu 8 por cento no primeiro trimestre, pressionada por recuo nas vendas no mercado de 2 por cento e queda de 15 por cento nas exportações.

(Por Alberto Alerigi Jr.)