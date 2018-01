Volta do feriado de Páscoa começa a causar lentidão nas rodovias de SP

Para quem utiliza a Via Dutra, um acidente provoca lentidão na chegada a São Paulo, entre os km 208 e km 210, no município de Guarulhos. Na Fernão Dias, o motorista dirige devagar do km 19 ao km 59. Já na Ayrton Senna e na Castelo Branco o fluxo de veículos é intenso, mas, até agora, não há registro de congestionamento.

A situação ainda é tranquila na Raposo Tavares e nas rodovias que dão acesso ao litoral. Tanto a Anchieta quanto a Imigrantes têm, neste momento, tráfego normal. A Ecovias, concessionária que administra o Sistema, informa que implantou a Operação 2X8. As duas pistas da Imigrantes e uma da Anchieta podem ser utilizadas para o retorno à capital paulista, enquanto apenas uma da Anchieta, com duas faixas, está disponível para quem for ao litoral.