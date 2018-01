Volta do feriado tem trânsito intenso em direção a São Paulo

A volta do feriadão de Tiradentes já apresenta problemas para o motorista em algumas estradas que levam à capital paulista. É o caso de percursos no litoral paulista Sul e Norte. As rodovias Cônego Domenico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega têm trechos congestionados no sentido São Paulo. A Imigrantes apresenta lentidão do quilômetro 70 ao 65, segundo o site da concessionária Ecovias.

Também apresenta lentidão a rodovia Mogi-Bertioga, administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Segundo a conta do DER em uma rede social, o movimento é intenso na via para Mogi das Cruzes. Na rodovia Manoel Hyppólito Rego, conhecida como Rio-Santos, o órgão estadual também alerta para o tráfego intenso. Nesse caso, o fluxo é grande nas duas vias: tanto no sentido Ubatuba, quanto no sentido Caraguatatuba, diz o post do DER.

Entre as estradas que ligam cidades do interior a São Paulo, a lentidão é notificada na Castello Branco, em vários trechos, segundo a concessionária CCR ViaOeste. Também é observada lentidão na rodovia Bandeirantes, na pista expressa sentido Sul, perto de Jundiaí (entre os quilômetros 64 e 58), de acordo com o site da concessionária CCR Autoban.

Já na rodovia Presidente Dutra, a concessionária CCR NovaDutra alerta sobre o tráfego lento no sentido de São Paulo para o Rio de Janeiro. O motivo, diz a companhia em seu site, é um acidente na pista marginal em Guarulhos entre os quilômetro 220 e 219. Por conta disso, o "tráfego (está) fluindo pela faixa da esquerda".

Na rodovia Fernão Dias, que liga cidades de Minas Gerais a São Paulo, o tráfego é lento do quilômetro 45 ao 58 (sentido sul), devido ao "excesso de veículos", segundo explica a concessionária em sua página na internet.

Na Régis Bittencourt, que interliga São Paulo ao Paraná, há congestionamento em vários trechos também devido ao excesso de veículos. Em um trecho em Campina Grande do Sul o tráfego é pesado por conta de um acidente, segundo informa a concessionária Arteris no site da Autopista Régis Bittencourt. O acidente trouxe reflexos para o trânsito entre os quilômetros 63 e 49.