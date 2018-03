Volta do litoral começa a apresentar congestionamento O movimento nas estradas para quem retorna do litoral para a capital hoje começou a se intensificar, com lentidão registrada em um trecho de dois quilômetros no sistema Anchieta-Imigrantes. O trecho de lentidão ia, no começo da tarde, do quilômetro 58 ao 56 na pista norte da Rodovia dos Imigrantes, de acordo com a Ecovias, que administra o sistema. Entrou em vigor às 10 horas a Operação Subida 2 x 8, com as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Via Anchieta operando no sentido capital, e a pista sul da Anchieta no sentido litoral. Já na Nova Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, no Sistema Anhangüera-Bandeirantes (administrado pela Autoban) e no Sistema Castello-Raposo (administrada pela ViaOeste), que ligam a capital ao interior, as condições de tráfego estavam normais.