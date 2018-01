Volta para SP tem estradas cheias e com lentidão

Na Castelo Branco, havia um ponto de lentidão do quilômetro 33 ao 31 no sentido capital paulista por causa de reflexo de um acidente. Do quilômetro 57 ao 50, em Araçariguama, o tráfego também estava lento no início da noite deste domingo. No corredor Ayrton Senna havia tráfego lento em Guarulhos, no sentido capital paulista do quilômetro 30 ao 27 e do quilômetro 23 ao 20.

Na Rodovia Presidente Dutra, a estrada cheia deixava o trânsito lento do quilômetro 206 ao 208 em Guarulhos, no sentido Rio. A concessionária NovaDutra também registrava tráfego ruim em Queimados (RJ) por causa de acidente e em Nova Iguaçu (RJ) em razão de obras na pista. No sentido contrário, Rio-São Paulo, o único ponto de lentidão estava em São João do Meriti (RJ), provocado por um acidente.

Litoral

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo ao litoral, a concessionária Ecovias registrava trânsito lento no trecho da Baixada Santista na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do quilômetro 266 ao 270, e da Padre Manoel da Nóbrega, do quilômetro 292 ao 287, ambos no sentido capital paulista.