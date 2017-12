Volume de água na Cantareira está em 19,6% da capacidade O volume de água armazenado no Sistema Cantareira, que abastece 8,8 milhões de pessoas na Região Metropolitana e parte da região de Campinas, caiu mais e atingiu nesta segunda-feira, 10, 19,6% da capacidade, conforme informações disponíveis no site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Ontem, 9, esse nível estava em 19,8% e já era considerado o mais baixo já registrado pelo sistema, por conta das chuvas abaixo da média para o período.