Volume de MP3 para crianças é controlado pelos pais Depois do software que limita o volume em iPods, porque não um aparelho cujo som é determinado pelos pais? É esse o mote de um novo tocador de música digital, o Max Joy, lançado no Reino Unido neste mês. Fabricado na Alemanha, o aparelho tem capacidade máxima de 60 decibéis (o equivalente ao som ambiente composto de conversas, música, toque de telefone e ruído de pessoas trabalhando). É justamente o limiar do saudável para ouvir músicas, pois acima desse patamar, o ouvido começa a sofrer perda progressiva da audição. Além de um corpo mais robusto, para resistir aos choques e ´maus-tratos´ típicos de crianças, o produto ainda traz botões maiores, para facilitar o manuseio de mãos menores. Além disso, o Max Joy traz fones de ouvido externos, que afetam menos o pavilhão auditivo (esse tipo de fone é recomendado para todos os players pela maioria dos especialistas em audição). Seus 256 MB de memória interna podem ser expandidos com o uso de cartões de memória do tipo SD - existem modelos com até 2 GB de capacidade. Custa cerca de 49 libras (cerca de US$ 85).