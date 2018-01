Voluntários editam site de notícias locais nos EUA O site de notícias americano Topix será inteiramente editado por um grupo de leitores voluntários, selecionados a partir de inscrições online. O experimento de jornalismo cidadão foi anunciado pelo co-fundador da empresa nesta segunda-feira, 2, em San Francisco, Estados Unidos. O Topix inclui notícias relativas aos mais de 32 mil códigos postais da geografia americana. O site pretende se diferenciar de gigantes como o Google ou o Yahoo News, com o trabalho dos editores voluntários e cobertura de notícias locais. O diretor e co-fundador do Topix, Rich Skrenta, destacou que os editores estão mais capacitados para julgar a importância de uma notícia e sua relevância em uma determinada comunidade do que as "máquinas". Entre outras funções, os "novos" jornalistas também poderão colocar na web sugestões enviadas por outros leitores e atuar como moderadores dos fóruns de discussão.