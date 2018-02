Voo atrasado da TAM causa confusão em Campinas O atraso de 16 horas no voo 3640 da TAM, previsto para sair do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), para Brasília (DF) às 14h57 desta sexta-feira (20), causou confusão e bate boca entre funcionárias da companhia e clientes. A TAM informou que o voo decolou apenas neste sábado, às 5h57. Uma passageira chegou a desmaiar no saguão do aeroporto - a cena foi flagrada e transmitida por uma rede de TV local.