Voo cancelado por problemas na aeronave decola do Rio Decolou no Rio de Janeiro às 23h40 de ontem o voo da Air France com destino a Paris que havia sido cancelado na noite de sábado, após mais de 28 horas de atraso. É o quarto voo da companhia para a capital francesa que apresenta problemas em oito dias, por razões variadas. O voo AF445 decolaria do aeroporto internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão) às 19h05 de sábado, mas foi cancelado por causa de um problema eletrônico na aeronave, um Airbus A330-200. Segundo a Air France, os 170 passageiros receberam alimentação, transporte e acomodação necessários.