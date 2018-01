Votação da lei que dificulta acesso à internet é adiada A votação do projeto de lei, que está em tramitação no Senado e poderá dificultar o acesso à internet no Brasil, que estava marcada para esta quarta-feira, dia 8, foi adiada. Ainda não há definição de uma nova data. A decisão veio depois que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Antonio Carlos Magalhães(PFL-BA), fez a proposta. "É melhor retirar de pauta que pedir vistas", afirmou o senador em aparte ao discurso que o relator do projeto, senador Eduardo Azeredo, fez em defesa de seu relatório. Azeredo e a senadora Patrícia Sabóia concordaram com a retirada da proposta da pauta de votações da CCJ. ACM argumentou que, tendo em vista o número de senadores que já manifestaram intenção de pedir vistas, seria melhor retirá-lo de pauta e colocá-lo em votação em outro dia. Azeredo respondeu: "Da minha parte não tem pressa". A senadora Patrícia Sabóia propôs a realização de uma audiência pública para discutir o projeto. De acordo com o projeto de lei, o internauta deverá se identificar a cada operação que exija interatividade. Existe, de saída, uma dificuldade simples: como saber se o internauta consulta alguma informação ou se está engajado em alguma atividade "interativa", como correio eletrônico, bate-papo ou download de música e vídeo. A princípio, toda a internet é interativa. Quando alguém consulta uma página, na verdade faz download de textos, fotos e até música e vídeo. O projeto quer colocar o controle do usuário sob responsabilidade do provedor de acesso, que poderia ser punido com dois a quatro anos de reclusão. Empecilhos do projeto O grande problema de se legislar sobre a internet é que a rede é mundial. Nada impede que criminosos brasileiros usem provedores de outros países para praticarem seus delitos aqui. No fim, uma medida como a prevista pelo projeto afetaria principalmente cidadãos comuns. O internauta precisaria enviar seu nome, endereço, telefone, número da identidade e do CPF ao provedor, que funcionaria como fiscal. Tecnicamente, não haveria empecilho para alguém atender usuários brasileiros a partir de outros lugares. Se transformado em lei, o projeto faria com que os provedores precisassem pedir cópias dos documentos dos usuários, o que dificultaria o acesso à rede em locais públicos e no trabalho. Existem alternativas ao registro do usuário. Cada computador que acessa a internet tem um endereço de protocolo de internet (IP, na sigla em inglês). O provedor consegue informar o acesso dos usuários a partir desse número. O controle de segurança poderia ser feito a partir dessa informação, que seria revelada com ordem judicial. Veja as exigências do projeto - Cadastro: Todo usuário deverá se cadastrar, e caberá ao provedor verificar se as informações são verdadeiras. O internauta precisará fornecer nome completo, data de nascimento, número de identidade e endereço completo. - Registros: Os provedores precisarão manter os registros das conexões, com identificação do usuário, endereço eletrônico, data, hora de início e de término da conexão, por três anos. - Informação: O provedor precisará informar ao usuário, quando pedir sua identificação, que a conexão obedece às leis brasileiras e que qualquer comunicação será de sua responsabilidade. O responsável pelo provedor poderá ser condenado a uma pena de dois a quatro anos de prisão, se não identificar o usuário.