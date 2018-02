Votação para eleição parlamentar começa na Ucrânia neste domingo

As urnas abriram às 8h do horário local (4h do horário de Brasília) para o primeiro pleito parlamentar desde os protestos populares na capital Kiev, no último inverno no hemisfério norte, que forçaram o líder pró-Moscou Viktor Yanukovich a fugir e ser substituído por uma liderança pró-Europa, com Poroshenko.

Poroshenko convocou as eleições cedo para tentar se livrar dos políticos ainda leais a Yanukovich e formar uma assembleia que também seja pró-Europa. As pesquisas de opinião indicam que um grupo político que apoia Poroshenko deve se tornar a principal força na assembleia com 450 cadeiras.

Um resultado como esse poderia aumentar a tensão com a Rússia, apontada como culpada por Kiev pelo apoio a rebeldes pró-Rússia no leste, em um conflito que matou mais de 3,7 mil pessoas e piorou a situação econômica da Ucrânia.

As votações terminam às 20h do horário local e pesquisas de boca de urna devem ser divulgadas quase imediatamente. Estão concorrendo 29 partidos, apesar de poucos deles terem condições de chegar ao piso de 5 por cento dos votos para garantirem representação no Parlamento.

Mas muitos eleitores não vão poder depositar seus votos na Crimeia, que foi anexada pela Rússia, e em partes do leste, onde os separatistas estão no controle.

(Por Richard Balmforth)