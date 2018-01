Vovó Ster Ster de Oliveira tem um truque para preparar o suspiro que serve em uma taça acompanhado de chantilly e morangos: para saber se está perfeitamente seco, tira um só do forno e o observa durante 15 minutos com precisão de mãe. Se murchar e estiver amolecido por dentro, não chegou a hora. "Suspiro é ingrato para fazer. Se você só deixar no forno, às vezes pode acontecer de tirar e murchar na hora", expressa. Bom, e quando chega a hora de servir os desavergonhados biscoitinhos, eles vem acompanhados de café e um bolo quente e macio. Ster corta duas fatias aos já bem alimentados visitantes. "Não vão querer? Têm certeza?". E lá vem dois generosos pedaços. Pedaços de avó, diga-se de passagem. Deveriam escrever um tratado sobre pedaços de vó.