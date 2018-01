Vovó Tininha Tininha tem todas as suas receitas catalogadas em caderninhos de capa dura. Caprichosa. E em todas as receitas escreveu de quem é a autoria. "Bolo de banana nanica (da Nedí)", por exemplo. No dia em que sua torta de limão foi fotografada, estava preocupada com sua ajudante, a cozinheira Leda. "O nome dela deveria sair também", pediu. A torta de limão Tininha aprendeu com Cida, uma amiga de Goiânia e a ensinou às netas. "Eu via a vovó fazendo e um dia fomos para a cozinha e ela me mostrou como fazia", conta Carla Maltese, que ajudou a mudar certos termos absolutamente charmosos (mas já em desuso) da receita original. "Eu sempre gostei de suspiro e, nesse caso, é um bom complemento", diz Tininha. As filhas Márcia e Ilídia contam que a mãe sempre preparou doces divinos, e em coro confessam qual deles disputa a travessa com a torta de limão: "A torta de morango".