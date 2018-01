Vox Populi mostra crescimento de Aécio a 21%, Dilma tem 40%

Segundo a pesquisa, publicada no site da revista Carta Capital, Aécio pulou para 21 por cento das intenções de voto, ante 16 por cento da sondagem de abril, enquanto Dilma se manteve com 40 por cento. O terceiro colocado, Eduardo Campos (PSB), repetiu os 8 por cento de dois meses atrás.

Depois deles aparece o pastor Everaldo (PSC), com 2 por cento, mesma taxa de abril. O número de eleitores indecisos caiu para 14 por cento, ante 18 por cento, enquanto os que declararam que pretendem votar em branco ou anular o voto somaram 14 por cento, ante 15 por cento.

O crescimento de Aécio no levantamento do Vox Populi o coloca em patamar semelhante ao mostrado nas últimas pesquisas Ibope e Datafolha, mas o número da presidente Dilma é significativamente mais alto do que no Datafolha.

Na terça-feira, pesquisa Ibope mostrou Dilma com 38 por cento, Aécio com 22 por cento e Campos com 13 por cento. Já no Datafolha divulgado na última sexta-feira, a petista tem 34 por cento das intenções de voto, o tucano aparece com 19 por cento e o socialista com 7 por cento.

O Vox Populi entrevistou 2,2 mil eleitores entre os dias 31 de maio e 1º de junho, em 161 municípios do país. A margem de erro da pesquisa é de 2,1 pontos percentuais.

(Por Alexandre Caverni)